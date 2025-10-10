Pizarro contra a "tralha dos aparelhos partidários"

Da Praça da República à Avenida dos Aliados foram mais de duas horas de uma viagem em que também havia a preocupação de esgotar todo o merchandising. Manuel Pizarro contou com a maior mobilização de toda a campanha, com os apoiantes a cantarem constantemente vivas ao candidato.

Apenas uma vez se gritou pelo partido, uma situação que talvez encontre explicação na forma como Pizarro distingue a sua candidatura da do seu principal adversário, o social-democrata Pedro Duarte.

O candidato sublinha que “do lado do meu principal adversário está a tralha dos aparelhos partidários”, em contraponto com o “nosso lado onde estão pessoas capazes, com provas dadas, oriundas das principais instituições do Porto, sendo que nos seis primeiros nomes da nossa lista, quatro são independentes”.

“A nossa candidata a presidente da Assembleia Municipal é uma pessoa independente, vive-reitora da universidade”, acrescentou. “Acho que isso vai fazer toda a diferença”, reforçou.

Neste último dia, Pizarro fez questão de voltar a insistir nas diferenças entre, afirmando que a sua candidatura “não precisou de ninguém que a viesse empurrar”, ao contrário do “nosso adversário que manifestamente anda empurrado desde o primeiro dia em que conseguiu anunciar a sua candidatura a meio de uma reunião do Conselho de Ministros”. “É mesmo uma espécie de delegado do Governo. Eu não me candidato a delegado do Governo. Eu candidato-me a presidente da 'nação portuense'”, reafirmou.

E foi já em frente ao edifício dos Paços do Concelho que Manuel Pizarro pediu “com humildade a cada portuense o seu voto”. “Eles sabem que eu sou um homem de confiança, um portuense dos quatro costados, um homem sempre com os dois pés no Porto e sempre a favor do Porto. Não sou um portuense de ocasião”, concluiu.