Marcelo: "Há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar”

O Presidente da República disse este sábado que “há um ou dois motivos adicionais” para as pessoas irem votar nas eleições autárquicas de domingo, que explicará na mensagem de apelo ao voto que vai dirigir ao país.

“É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia onde participou nuam reunião do chamado "Grupo de Arroiolos".

Questionado sobre quais os motivos adicionais que justificam uma maior afluência às urnas, o chefe de Estado disse que é necessário “esperar” pelo apelo ao voto, que realizará às 19h00 horas.

“Normalmente [os portugueses] vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais”, reforçou.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa já afirmara que se dirigirá hoje ao país com "gosto democrático" para a “última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto".

“Eu vou ter que fazer uma mensagem, que farei, aliás, com gosto democrático, e que será a minha última mensagem ao longo de dois mandatos de apelo ao voto, e que farei amanhã [sábado], para naturalmente sensibilizar os portugueses para aquilo que eles sabem que é fundamental”, disse aos jornalistas, à margem de uma reunião do Grupo de Arraiolos, que coincidiu com o último dia de campanha eleitoral em Portugal.

A campanha oficial para as eleições autárquicas terminou na sexta-feira para mais de 800 grupos de cidadãos e forças políticas, que candidataram cerca de 12.860 listas a autarquias de todo o país, de acordo com dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08:00 e as 19:00 de domingo, os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.



