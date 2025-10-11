Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Sem poder local forte tudo o mais é como um edifício sem alicerces”: Marcelo apela ao voto

11 out, 2025 - 19:33 • Fábio Monteiro

Na última intervenção sobre eleições autárquicas enquanto Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao voto, lembrando que estão em causa fundos europeus e decisões que afetam a vida local. O chefe de Estado elogiou o tom da campanha e frisou a importância da participação cívica.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou este sábado a sua última mensagem aos portugueses sobre eleições autárquicas, apelando ao voto num sufrágio historicamente marcado por elevados níveis de abstenção.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No discurso gravado, Marcelo lembrou que “amanhã é dia de voto” para as autarquias, a que chamou “a cidadania, a democracia da maior proximidade, a funcionar”. O presidente termina o seu segundo mandato em janeiro de 2026.

Marcelo sublinhou que nunca houve tantas listas concorrentes aos vários órgãos autárquicos e destacou a coincidência de múltiplos atos eleitorais num único ano, fenómeno que só se verificou em 1976, 1979 e 1980, no período inicial da democracia portuguesa.

O chefe de Estado considerou a campanha eleitoral das últimas duas semanas como “pacífica e civilizada”, com foco nos temas locais, e defendeu que esse ambiente reforça a legitimidade e a necessidade do voto.

“Fica evidente, e esta é uma razão adicional para o voto de amanhã, que os próximos quatro anos serão decisivos para os dinheiros de Bruxelas”, afirmou, referindo-se aos fundos do PRR (dos quais faltam ainda chegar aos beneficiários finais mais de 13 mil milhões de euros) e ao Portugal 2030, com um total de mais 23 mil milhões de euros.

“Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local”, lembrou o Presidente.

Marcelo alertou que não votar é abdicar de influenciar decisões sobre áreas essenciais do quotidiano. “Unidades de saúde, escolas, habitação, transportes, segurança, caminhos, estradas, ambiente” são alguns dos exemplos que deu.

O chefe de Estado considerou que este é um momento único: “Neste ano, 2025, não votar é renunciar a uma oportunidade única de beneficiar de uma situação financeira que é irrepetível”.

Evocando a sua própria experiência autárquica, Marcelo sublinhou a centralidade do poder local. “Sem poder local forte tudo o mais é como um edifício sem alicerces, uma árvore sem raízes, um poder com menos poder, ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia”, afirmou.

“Por isso vos dirijo este apelo insistente: amanhã votem, por vocês próprios, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades, pelo vosso futuro”, concluiu. “No fundo, votem por Portugal, que sois todos vós.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)