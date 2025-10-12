A política corre-lhes nas veias: de pais para filhos e irmãos em disputa nas autárquicas

12 out, 2025 - 20:02 • Fábio Monteiro
Veja também:
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas
Nas eleições autárquicas deste domingo, o poder local cruza-se com laços de sangue em várias freguesias e concelhos do país. Em Porto Moniz, na Madeira, assiste-se a uma potencial sucessão familiar direta, com o presidente da câmara a passar o testemunho ao filho. Em Aveiro, são dois irmãos que se enfrentam nas urnas por partidos rivais. Já em Friande, Felgueiras, pai e filho disputam o mesmo eleitorado em listas opostas. E em Balasar, na Póvoa de Varzim, a Junta de Freguesia prepara-se para virar a página após décadas sob liderança da mesma família.
No concelho de Porto Moniz, na Madeira, Emanuel Câmara, que termina este ano o seu terceiro e último mandato à frente da autarquia, prepara a sucessão dentro de casa. O filho, Olavo Câmara, é o candidato escolhido pelo PS.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Olavo não esconde o legado familiar e assume a herança política como um trunfo: “É uma vantagem ter sido educado por um homem como Emanuel Câmara, que tem como valores ser resiliente, ter estado 20 anos ao serviço da população sem virar a cara à luta”, disse durante a campanha.
Com uma autarquia que, segundo Olavo, tem “as contas certas” e a “dívida paga”, o candidato socialista defende que Porto Moniz “está no caminho certo” e acusou a oposição de estar “alinhada” entre PSD/CDS e JPP.
Autárquicas 2025
Acompanhe a emissão da Renascença em direto.
Em Aveiro, a disputa eleitoral trouxe uma disputa fraterna inédita. Os irmãos Alberto e Luís Souto Miranda concorrem, cada um por uma força política, à presidência da câmara municipal.
Alberto Souto, antigo presidente da autarquia e ex-secretário de Estado, regressa ao terreno como candidato do PS. O seu irmão, Luís Souto, atual presidente da Assembleia Municipal, é o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS/PPM.
A escolha de Luís Montenegro em colocar Luís Souto na liderança da coligação não agradou a todos e causou ruturas dentro do partido local. Ainda assim, o professor universitário promete “reforçar a política pública de habitação” e fazer de Aveiro “um Silicon Valley português”.
Em Friande, concelho de Felgueiras, a política chegou à sala de jantar da família Reis. Hugo Reis é candidato à presidência da Junta de Freguesia pela coligação Agora Felgueiras (PSD/CDS), enquanto o pai, Manuel Reis, ocupa o 7.º lugar na lista adversária Sim Acredita (Livre/PS).
Apesar do inusitado da situação, a família garante que o ambiente em casa permanece tranquilo. “Cada um tem a sua opinião, as suas ideologias. Mas não vamos deixar de ser pai e filho”, disse Hugo à “Felgueiras Magazine”.
Manuel inicialmente ainda ponderou sair da corrida ao saber da candidatura do filho. Mas foi o próprio Hugo quem o incentivou a manter-se na lista adversária.
A política separa nas urnas, mas a convivência familiar continua sólida. “No fim, quem vai decidir é o povo”, contou Manuel.
Durante décadas, a Junta de Freguesia de Balasar, no concelho da Póvoa de Varzim, foi liderada por membros da mesma família. Este domingo, isso muda.
José Araújo, atual presidente, chegou ao cargo em 2009, após a morte do irmão Lino Araújo, que, tal como o pai de ambos, também ocupou o mesmo cargo. Com o fim do mandato, termina uma longa dinastia familiar que moldou o presente da freguesia.