Autárquicas. Mais de 21% votaram até às 12h00

12 out, 2025 - 13:00 • João Malheiro

Mais pessoas votaram até ao meio-dia este ano, em relação às últimas eleições.

Até às 12h00, 21,72% dos eleitores votaram para as Autárquicas 2025.

Segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, é um valor percentual maior do que nas últimas eleições, em 2021, em que a esta hora, apenas 20,94% dos eleitores tinham votado.

As urnas fecham às 19h00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

As eleições locais com maiores taxas de participação foram as de 1979 e 1982, com abstenções inferiores a 30%, respetivamente, de 26,23% e de 28,58%. Nas primeiras eleições autárquicas em democracia, em 1976, tinha havido 35,42% de abstenção.

Nos atos eleitorais para as autarquias locais de 1985 a 2005 a abstenção ficou sempre acima dos 35%, e em 2009 subiu para 40,99%, nunca mais tendo descido dessa fasquia. Em 2013 registou-se novo valor recorde de 47,4%, ainda não ultrapassado desde então.

