Carlos Moedas à frente de Alexandra Leitão nas projeções em Lisboa

No inquérito do CESOP para a RTP, Moedas e Alexandra Leitão surgem empatados, com intenções de voto entre os 37% e os 42%.

As sondagens à boca de urna da GfK e Pitagórica para SIC e TVI colocam a coligação PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", a vencer com percentagens entre os 36,8 e os 42% , enquanto a candidata da coligação de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa" tem entre os 33,7% e os 38,9% .

As urnas estão fechadas e Carlos Moedas surge na frente de Alexandra Leitão em todas as projeções para a Câmara Municipal de Lisboa, embora sempre em empate técnico.

Para a CMTV e canal Now, a sondagem à boca das urnas da Intercampus coloca a coligação de Carlos Moedas entre os 37% e 41% e a de Alexandra Leitão entre os 34% e os 38%.

A CDU, com João Ferreira, surge à frente do Chega, na sondagem à boca de urnas de RTP, SIC e TVI, com percentagens entre os 8% e 13%, enquanto Bruno Mascarenhas surge entre os 7% e os 11%.

No Porto, Pedro Duarte deverá ser o vencedor da noite das eleições autárquicas, liderando as projeções das sondagens à boca das urnas.

O candidato do PSD deverá receber entre 36% e 40% dos votos, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP. A projeção da Pitagórica para a SIC e TVI estima uma votação entre 34,2% e 39,4%, e a projeção da Intercampus para a CMTV e Now aponta uma votação entre 37% e 41%.

Para Pedro Pizarro, candidato do PS, a projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 33% e 37%; a projeção da Pitagórica admite entre 32% e 37,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 30% e 34%.