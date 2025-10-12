Menu
Autárquicas 2025

Carneiro antecipa longa noite eleitoral com tudo "muito empatado"

12 out, 2025 - 19:06 • Lusa

O líder do Ps apelou ao voto como um "dever cívico" e "direito fundamental", afirmando que "há uma vontade de [os cidadãos] se reencontrarem com este grande partido"

A+ / A-

O líder do PS antecipou este domingo uma longa noite eleitoral com "tudo muito empatado em todo o lado", considerando que depois das legislativas "havia pessoas que pensavam que o PS ia desaparecer" e que isso não aconteceu.

"Mantenho o apelo para quem está em casa, para quem ainda não votou. Até às 19h00 é um dever cívico, é um direito fundamental e é muito importante que participem. O poder eleitoral democrático é onde a democracia é mais vivenciada", disse José Luís Carneiro à chegada ao Largo do Rato, o quartel-general do PS para estas eleições autárquicas, poucos minutos antes das 18h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre se pretende ir esta noite ao Fórum Lisboa, onde a socialista Alexandra Leitão aguarda os resultados eleitorais, o líder do PS disse que vai haver no Largo do Rato "muito trabalho até bastante tarde" porque, segundo lhe dizem, "está tudo muito empatado em todo o lado".

"Aceitaremos o escrutínio e a vontade dos cidadãos. Há três meses havia pessoas que pensavam que o PS ia desaparecer. Aquilo que nós sentimos é que há uma vontade de se reencontrarem com este grande partido", disse.

Sobre o resultado eleitoral, o líder do PS defendeu que se deve estar na "vida pública com humildade democrática" e que os candidatos socialistas "fizeram tudo" o que tinham para fazer.

"Este é um momento fundamental da vida do país", apelou.

