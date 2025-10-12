Menu
Autárquicas 2025

Chega ganha primeira câmara em São Vicente, na Madeira

12 out, 2025 - 20:47 • Ricardo Vieira

Informação foi confirmada por André Ventura, em declarações aos jornalistas à chegada à sede do partido, em Lisboa. Líder do Chega aponta à vitória também noutros municípios.

A+ / A-

Um dia histórico para o Chega. O partido fundado em 2019 conquistou a sua primeira câmara municipal, em São Vicente, na Madeira, nas eleições autárquicas deste domingo.

A vitória foi confirmada pela contagem dos votos, que já terminou no concelho madeirense. José Gonçalves foi eleito presidente — o Chega conseguiu três mandatos, enquanto o PSD conseguiu dois.

A câmara era presidida por José António Garcês, do PSD, que estava impedido de se recandidatar devido à limitação de mandatos. José António Garcês já tinha sido eleito em 2013 e 2017 por um movimento independente.

O presidente do Chega, em declarações aos jornalistas à chegada à sede do Chega, em Lisboa, acredita que o partido ainda vai ganhar mais câmaras municipais e fala numa "grande vitória".

André Ventura aponta à vitória do Chega em duas autarquias do distrito de Setúbal: "na Moita e vamos acompanhar os resultados em Sesimbra". E também no Entroncamento, no distrito de Santarém.

"O Chega venceu câmaras municipais, vai liderar câmaras municipais e essa é também uma grande vitória, um grande objetivo, para podemos demonstrar que podemos governar sem corrupção, sem amiguismos."

André Ventura destaca que o facto de "um partido com seis anos hoje vença câmaras municipais".

Questionado se André Ventura ainda vale mais em eleições do que o Chega, o líder do partido apontou já às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, em que será candidato.

