Coligação PSD/IL/PAN conquista Sintra ao PS

Veja também:

A coligação PSD/IL/PAN conquistou a Câmara de Sintra ao Partido Socialista, reivindica o cabeça de lista Marco Almeida.

"Uma coligação original vai permitir devolver Sintra aos sintrenses", declarou Marco Almeida, em declarações aos jornalistas na sede de campanha.



"É hoje colocado um ponto final em 12 anos de Partido Socialista e acredito que os próximos anos serão de qualificação do concelho nas suas infraestruturas, mas sobretudo à questão dos sintrenses voltarem a ter orgulho em viver neste concelho", afirmou o futuro autarca.

Em segundo lugar ficou Ana Mendes Godinho, candidata pela coligação "As Pessoas, sempre!" (PS/Livre); e na terceira posição Rita Matias, do Chega.



A Câmara de Sintra era até agora liderada por Basílio Horta, que atingiu o limite de três mandatos.