Em Coimbra, três dissidentes do PS venceram câmaras como independentes

12 out, 2025 - 22:42 • Diogo Camilo
São três vitórias no mesmo distrito e com o mesmo ponto em comum: candidatos que não foram escolhidos pelo PS para encabeçar a candidatura e decidiram concorrer como independentes.
Em Condeixa-a-Nova, Soure e Vila Nova de Poiares, os vencedores destas eleições autárquicas são movimentos independentes de dissidentes socialistas e, no caso de Condeixa, faz-se história: desde 1976 que o PS não perdia a câmara municipal.
Liliana Pimentel, antiga vice-preidente e ex-militante socialista, venceu com 43,5%, contra 23,4% do PS e 21,8% do PSD.
Com o movimento "Poiares a Sério", Nuno Neves teve 40,4% e superou o PSD e o PS, por quem foi preterido como candidato, tendo sido escolhida Lara Oliveira. Antes disso tinha sido presidente da Junta de Freguesia de Poiares (Santo André).
Em Soure, Rui Fernandes com o movimento Novo Ciclo, dissidente do PS, venceu a câmara com 37,9% contra 33,8% dos socialistas.