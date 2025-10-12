Menu
  Noticiário das 18h
  12 out, 2025
Autárquicas 2025

Em Coimbra, três dissidentes do PS venceram câmaras como independentes

12 out, 2025 - 22:42 • Diogo Camilo

Condeixa-a-Nova, bastião socialista, viu a antiga vice-preidente e ex-militante socialista Liliana Pimentel roubar a autarquia. Em Soure e Vila Nova de Poiares, outros dois candidatos preteridos pelo PS avançaram como independentes e venceram as câmaras.

São três vitórias no mesmo distrito e com o mesmo ponto em comum: candidatos que não foram escolhidos pelo PS para encabeçar a candidatura e decidiram concorrer como independentes.

Em Condeixa-a-Nova, Soure e Vila Nova de Poiares, os vencedores destas eleições autárquicas são movimentos independentes de dissidentes socialistas e, no caso de Condeixa, faz-se história: desde 1976 que o PS não perdia a câmara municipal.

Liliana Pimentel, antiga vice-preidente e ex-militante socialista, venceu com 43,5%, contra 23,4% do PS e 21,8% do PSD.

Com o movimento "Poiares a Sério", Nuno Neves teve 40,4% e superou o PSD e o PS, por quem foi preterido como candidato, tendo sido escolhida Lara Oliveira. Antes disso tinha sido presidente da Junta de Freguesia de Poiares (Santo André).

Em Soure, Rui Fernandes com o movimento Novo Ciclo, dissidente do PS, venceu a câmara com 37,9% contra 33,8% dos socialistas.

