Gaia. Menezes declara vitória e promete auditoria à gestão socialista

Luís Filipe Menezes já declarou vitória nas eleições autárquicas em Vila Nova de Gaia, regressando à presidência da câmara que já liderou entre 1997 e 2013.

Apoiado pelo PSD, CDS e Iniciativa Liberal, o candidato garantiu ter conquistado 16 das 24 freguesias do concelho.

À chegada à sede da campanha esta noite, Menezes disse: “A vitória para a câmara está garantida. Ganhamos a esmagadora maioria de freguesias — 16 de 24 até agora”.

O social-democrata destacou, em particular, a vitória na junta de freguesia de Oliveira do Douro. "É a primeira vez em 50 anos que vencemos em Oliveira do Douro, que é o antro da má gestão socialista, a terra de Eduardo Vítor Rodrigues e João Paulo Correia", atirou.

O antigo presidente da câmara garantiu que pretende liderar de forma abrangente.

Mas deixou um aviso ao PS: "Prometo muito trabalho, uma liderança que vai procurar fazer o mesmo progresso que promevemos anteriormente, vamos liderar para todos, quem votou e quem em não votou em nós e vamos mostrar aos gaienses o retrato dos últimos 12 anos de governação com auditoria a todas as áreas do município."

Poucos minutos depois da chegada de Menezes ao ponto de encontro da noite eleitoral, apareceu também Paulo Rangel. O ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça de lista da coligação à Assembleia Municipal de Gaia juntou-se às celebrações, sublinhando a importância do momento. “Como gaiense, sinto-me muito, muito feliz por esta vitória”, disse.

Rangel destacou a obra feita por Menezes nos anos 1990 e deixou críticas à governação socialista dos últimos três mandatos. “É uma grande vitória, um regresso com força e um sinal claro de mudança”, afirmou.

Médico de formação e com um longo percurso político, Luís Filipe Menezes foi líder do PSD entre 2007 e 2008.