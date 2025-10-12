Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Gaia. Menezes declara vitória e promete auditoria à gestão socialista

12 out, 2025 - 22:24 • Fábio Monteiro

Luís Filipe Menezes declarou vitória em Gaia, prometeu governar para todos e anunciou auditorias à gestão socialista. Em tom crítico, apontou Oliveira do Douro como símbolo da mudança. O social-democrata regressa à câmara mais de uma década depois de ter deixado o cargo.

A+ / A-

Veja também:

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

Luís Filipe Menezes já declarou vitória nas eleições autárquicas em Vila Nova de Gaia, regressando à presidência da câmara que já liderou entre 1997 e 2013.

Apoiado pelo PSD, CDS e Iniciativa Liberal, o candidato garantiu ter conquistado 16 das 24 freguesias do concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

À chegada à sede da campanha esta noite, Menezes disse: “A vitória para a câmara está garantida. Ganhamos a esmagadora maioria de freguesias — 16 de 24 até agora”.

O social-democrata destacou, em particular, a vitória na junta de freguesia de Oliveira do Douro. "É a primeira vez em 50 anos que vencemos em Oliveira do Douro, que é o antro da má gestão socialista, a terra de Eduardo Vítor Rodrigues e João Paulo Correia", atirou.

O antigo presidente da câmara garantiu que pretende liderar de forma abrangente.

Mas deixou um aviso ao PS: "Prometo muito trabalho, uma liderança que vai procurar fazer o mesmo progresso que promevemos anteriormente, vamos liderar para todos, quem votou e quem em não votou em nós e vamos mostrar aos gaienses o retrato dos últimos 12 anos de governação com auditoria a todas as áreas do município."

Poucos minutos depois da chegada de Menezes ao ponto de encontro da noite eleitoral, apareceu também Paulo Rangel. O ministro dos Negócios Estrangeiros e cabeça de lista da coligação à Assembleia Municipal de Gaia juntou-se às celebrações, sublinhando a importância do momento. “Como gaiense, sinto-me muito, muito feliz por esta vitória”, disse.

Rangel destacou a obra feita por Menezes nos anos 1990 e deixou críticas à governação socialista dos últimos três mandatos. “É uma grande vitória, um regresso com força e um sinal claro de mudança”, afirmou.

Médico de formação e com um longo percurso político, Luís Filipe Menezes foi líder do PSD entre 2007 e 2008.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)