  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
​Macron anuncia novo Governo com poucas mudanças nos ministérios-chave

12 out, 2025 - 22:25 • Reuters

"Este Governo de missão foi nomeado para dar à França um Orçamento até ao final do ano", disse o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

A Presidência francesa anunciou este domingo a composição do novo Governo do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

Está confirmada a recondução de várias figuras próximas do Presidente Emmanuel Macron, incluindo Roland Lescure, que regressa como ministro das Finanças.

“Este Governo de missão foi nomeado para dar à França um Orçamento até ao final do ano. Agradeço às mulheres e homens que, de forma voluntária, estão empenhados com este Governo, colocando de lado interesses pessoais e partidários. Só uma coisa interessa: os interesses da nação”, declarou Sébastien Lecornu.

A nomeação surge num momento de intensa pressão sobre o Governo, que precisa de apresentar, até quarta-feira, uma proposta de Orçamento do Estado para 2026, num parlamento profundamente dividido.

A formação de um Governo é condição prévia obrigatória para a apresentação do documento, de acordo com a Constituição.

Esta é a segunda tentativa de Lecornu formar Governo em poucos dias, depois de o anterior executivo ter durado apenas 14 horas.

Apesar da promessa de um executivo de “renovação e diversidade”, o primeiro-ministro manteve os nomes nos três principais ministérios: Jean-Noël Barrot permanece nos Negócios Estrangeiros e Gérald Darmanin continua à frente da Justiça.

A principal mudança dá-se na pasta da Administração Interna, agora liderada por Laurent Nuñez, até aqui chefe da polícia de Paris. Nuñez substitui Bruno Retailleau, líder do partido conservador Os Republicanos, afastado após desentendimentos internos e conhecido por alimentar ambições presidenciais.

A nova equipa foi fechada após uma reunião entre Lecornu e o Presidente Emmanuel Macron, realizada na noite de domingo. A remodelação ocorre em plena crise política, considerada por muitos a mais grave em França nas últimas décadas.

