Mortágua. Bloco de Esquerda "teve "um resultado modesto"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, admite que o partido teve "um resultado modesto".

"Ainda sem contagem, podemos concluir que o resultado do BE foi modesto. Isso deve ser dito. Mas em vários locais queremos olhar para os resultados das convergências que fomos capazes de fazer", refere.



Ainda prometendo uma nova reação quando os resultados forem finais, Mariana Mortágua volta a dizer que “a esquerda deve fazer reflexão e fazer caminho de diálogo”.

Mortágua insiste que “a estratégia do Bloco está correta” e que a sua presença na flotilha não prejudicou o partido porque os bloquistas "estiveram bem representados", lembrando que Marisa Matias a substituiu na campanha e Andreia Galvão na Assembleia da República.