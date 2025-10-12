Pedro Duarte com vitória nas projeções para o Porto

Para Manuel Pizarro, candidato do PS, a projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 33% e 37%; a projeção da Pitagórica admite entre 32% e 37,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 30% e 34%.

O candidato do PSD deverá receber entre 36% e 40% dos votos, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP. A projeção da Pitagórica para a SIC e TVI estima uma votação entre 34,2% e 39,4%, e a projeção da Intercampus para a CMTV e Now aponta uma votação entre 37% e 41%.

Pedro Duarte deverá ser o vencedor da noite das eleições autárquicas no Porto. O ex-ministro lidera todas as projeções das sondagens à boca das urnas divulgadas no fecho das urnas.

O Chega deverá ter a terceira maior votação. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 6% e 9%; a projeção da Pitagórica admite entre 6,8% e 10,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 6,2% e 10,2%.

Filipe Araújo, atual vice-presidente, pode ser o quarto mais votado, e não eleger vereador. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 4% e 6%; a projeção da Pitagórica admite entre 6,8% e 10,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 6,2% e 10,2%.

A CDU só deverá ter votação suficiente para o quinto lugar. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 3% e 6%; a projeção da Pitagórica admite entre 2,7% e 5,5%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 2,5% e 6,5%.

Lisboa: Moedas na frente

As urnas estão fechadas e Carlos Moedas surge na frente de Alexandra Leitão em todas as projeções para a Câmara Municipal de Lisboa, embora sempre em empate técnico.

As sondagens à boca de urna da GfK e Pitagórica para SIC e TVI colocam a coligação PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", a vencer com percentagens entre os 36,8 e os 42%, enquanto a candidata da coligação de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa" tem entre os 33,7% e os 38,9%.

No inquérito do CESOP para a RTP, Moedas e Alexandra Leitão surgem empatados, com intenções de voto entre os 37% e os 42%.

Para a CMTV e canal Now, a sondagem à boca das urnas da Intercampus coloca a coligação de Carlos Moedas entre os 37% e 41% e a de Alexandra Leitão entre os 34% e os 38%.

A CDU, com João Ferreira, surge à frente do Chega, na sondagem à boca de urnas de RTP, SIC e TVI, com percentagens entre os 8% e 12%, enquanto Bruno Mascarenhas surge entre os 7% e os 11%.