Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Pedro Duarte com vitória nas projeções para o Porto

12 out, 2025 - 20:01 • João Pedro Quesado

Candidato do PSD deve recuperar Porto para os sociais-democratas, com entre 32% e 37% dos votos, faltando perceber qual o equilíbrio de forças na equipa de vereadores. Manuel Pizarro não fica perto o suficiente para disputar a presidência e Filipe Araújo deve ser apenas o quarto mais votado.

A+ / A-

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

Pedro Duarte deverá ser o vencedor da noite das eleições autárquicas no Porto. O ex-ministro lidera todas as projeções das sondagens à boca das urnas divulgadas no fecho das urnas.

O candidato do PSD deverá receber entre 36% e 40% dos votos, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP. A projeção da Pitagórica para a SIC e TVI estima uma votação entre 34,2% e 39,4%, e a projeção da Intercampus para a CMTV e Now aponta uma votação entre 37% e 41%.

Para Manuel Pizarro, candidato do PS, a projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 33% e 37%; a projeção da Pitagórica admite entre 32% e 37,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 30% e 34%.

O Chega deverá ter a terceira maior votação. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 6% e 9%; a projeção da Pitagórica admite entre 6,8% e 10,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 6,2% e 10,2%.

Filipe Araújo, atual vice-presidente, pode ser o quarto mais votado, e não eleger vereador. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 4% e 6%; a projeção da Pitagórica admite entre 6,8% e 10,2%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 6,2% e 10,2%.

A CDU só deverá ter votação suficiente para o quinto lugar. A projeção da Universidade Católica estima uma votação entre 3% e 6%; a projeção da Pitagórica admite entre 2,7% e 5,5%; e a projeção da Intercampus admite uma votação entre 2,5% e 6,5%.

Lisboa: Moedas na frente

As urnas estão fechadas e Carlos Moedas surge na frente de Alexandra Leitão em todas as projeções para a Câmara Municipal de Lisboa, embora sempre em empate técnico.

As sondagens à boca de urna da GfK e Pitagórica para SIC e TVI colocam a coligação PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", a vencer com percentagens entre os 36,8 e os 42%, enquanto a candidata da coligação de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa" tem entre os 33,7% e os 38,9%.

No inquérito do CESOP para a RTP, Moedas e Alexandra Leitão surgem empatados, com intenções de voto entre os 37% e os 42%.

Para a CMTV e canal Now, a sondagem à boca das urnas da Intercampus coloca a coligação de Carlos Moedas entre os 37% e 41% e a de Alexandra Leitão entre os 34% e os 38%.

A CDU, com João Ferreira, surge à frente do Chega, na sondagem à boca de urnas de RTP, SIC e TVI, com percentagens entre os 8% e 12%, enquanto Bruno Mascarenhas surge entre os 7% e os 11%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)