Ponta do Sol é o primeiro concelho a virar: passa do PS para o PSD

O primeiro concelho a virar de força política é Ponta do Sol, na ilha da Madeira.

Depois de ter vencido as últimas duas eleições autárquicas, o PS perde para o PSD: o novo presidente da câmara municipal é Rui Marques, engenheiro civil de profissão, que conseguiu 3.003 votos, contra 2.207 do PS.

Em percentagem, a coligação de PSD e CDS teve 53,6%, contra 39,4% do PS, que não estava em limite de mandatos.

O Chega teve apenas 4% no concelho, enquanto a CDU teve menos de 1%.

Nas legislativas de maio, a AD já tinha sido a força política mais votada, com 50,7% dos votos. O PS ficou aliás em 3.º lugar, com 12,2%, atrás do Chega, que teve 19,7%.

O PSD consegue assim três mandatos de vereador, contra dois do PS, invertendo o resultado de 2021.