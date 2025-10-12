Menu
  Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Autárquicas 2025

Projeções apontam para abstenção semelhante à das últimas autárquicas

12 out, 2025 - 19:14 • Diogo Camilo

Três sondagens à boca das urnas indicam que abstenção estará entre os 43% e 48%, percentagens em linha com a taxa de participação das eleições autárquicas dos últimos anos.

As eleições autárquicas deste domingo deverão ter uma taxa de abstenção em linha com as dos últimos anos, com três sondagens à boca de urna a colocarem a abstenção entre os 43% e os 48% de eleitores.

Para referência, a taxa de abstenção nas últimas eleições, em 2021, foi de 46,35%, enquanto nas anteriores, em 2017, foi de 45%.

Segundo a sondagem à boca de urna da GfK Metris para a SIC e da Pitagórica para a TVI, a taxa de abstenção estimada ficou-se entre os 43,3% e os 48,3%, um intervalo de cinco pontos percentuais que impede de estimar se a abstenção vai subir ou descer em relação a eleições anteriores.

No entanto, a mesma indica que a abstenção vai subir em relação às eleições legislativas de maio deste ano, quando a taxa ficou-se pelos 35,62% a nível nacional.

A sondagem à boca de urna do CESOP para a RTP aponta no mesmo sentido, com um intervalo de taxa de abstenção entre os 43% e 48%.

