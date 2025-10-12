Menu
PS ganha Faro ao PSD sem maioria absoluta

12 out, 2025 - 23:40 • Lusa

O candidato socialista António Pina recuperou a Câmara de Faro para o PS ao fim de 16 anos.

Veja também:

O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas desta domingo em Faro, município que é atualmente presidido pelo PSD, quando estão apurados os resultados nas cinco freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

O candidato socialista António Pina derrotou Cristóvão Norte (PSD) e recuperou a Câmara de Faro para o PS ao fim de 16 anos.

Depois do PS, com 39,48% e quatro mandatos (sem maioria absoluta), a segunda força é a coligação PSD/IL/CDS-PP/PAN/MPT, com 31,64% e três mandatos, e o terceiro é o Chega, com 17,26% dos votos e dois mandatos.

António Miguel Ventura Pina foi eleito presidente da Câmara Municipal de Faro.

