PSD ganha nos concelhos de Montenegro e de José Luís Carneiro

12 out, 2025 - 22:52 • Manuela Pires
Veja também:
O PSD venceu as eleições autárquicas nos concelhos de Espinho e Baião, terras natal do líder social-democrata, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, respetivamente.
O candidato Jorge Ratola ganhou com maioria absoluta em Espinho, e conseguiu tirar a câmara ao Partido Socialista (PS).
Em Baião, a terra natal do líder socialista, José Luis Carneiro, a autarquia também passa das mãos do PS para o PSD e vai passar a ser liderada por Ana Raquel Azevedo.
Também em São João da Madeira, a vitória é para o PSD.