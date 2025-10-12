Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSD ganha nos concelhos de Montenegro e de José Luís Carneiro

12 out, 2025 - 22:52 • Manuela Pires

Sociais-democratas conquistaram Espinho e Baião aos socialistas.

A+ / A-

Veja também:

O PSD venceu as eleições autárquicas nos concelhos de Espinho e Baião, terras natal do líder social-democrata, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, respetivamente.

O candidato Jorge Ratola ganhou com maioria absoluta em Espinho, e conseguiu tirar a câmara ao Partido Socialista (PS).

Em Baião, a terra natal do líder socialista, José Luis Carneiro, a autarquia também passa das mãos do PS para o PSD e vai passar a ser liderada por Ana Raquel Azevedo.

Também em São João da Madeira, a vitória é para o PSD.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)