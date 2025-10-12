Menu
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
PS/Madeira. Paulo Cafôfo anuncia a demissão

12 out, 2025 - 22:53 • Lusa

Decisão tomada na sequência dos resultados das eleições autárquicas, nas quais perdeu uma das três presidências de câmaras municipais que detinha.

A+ / A-

O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou este domingo a demissão na sequência dos resultados das eleições autárquicas, nas quais perdeu uma das três presidências de câmaras municipais que detinha.

