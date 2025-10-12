Queixa à CNE por troca de boletins de voto em freguesia de Vila Real

Uma troca de boletins de voto foi detetada este domingo na mesa 18 da secção de voto da Freguesia de Vila Real, reportada à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e será avaliada após a contagem dos votos.

Fonte da Câmara Municipal de Vila Real explicou à agência Lusa que em três mesas desta assembleia foram entregues lotes de boletins que erradamente continham boletins de outras assembleias de freguesia.

Segundo a fonte, nas mesas 9 e 19 as trocas foram detetadas antes da abertura das urnas e a situação foi corrigida.

Na mesa 18, a situação foi detetada apenas ao sétimo eleitor, não se tendo, por isso, a certeza que os anteriores boletins utilizados estavam corretos ou não.

A autarquia disse que foi, de imediato, feita a verificação de todos os boletins que estavam a ser entregues, explicando que as falhas terão ocorrido no momento da impressão pela gráfica e, depois, no momento da verificação por parte da câmara e da mesa de voto em causa.

A mesma fonte explicou que, se durante a contagem dos votos, aparecerem boletins que não correspondam àquela Assembleia de Freguesia, serão colocados num envelope à parte e, no apuramento geral, a juíza responsável decidirá o que fazer com os votos.

A agência Lusa contactou a CNE que confirmou que foi apresentada uma queixa depois de ter sido detetada uma distribuição de boletins errados na assembleia de freguesia de Vila Real e a indicação dada por esta comissão foi no sentido de se cessar de imediato a entrega desses boletins de voto.

Disse ainda que o processo será avaliado e que caberá às candidaturas e à assembleia de apuramento geral tomar decisão final sobre o assunto, podendo haver lugar uma anulação dos votos ou uma impugnação.

Fonte da câmara salientou que o procedimento deliberado pela CNE foi de imediato adotado no momento em que foi detetada a irregularidade, pelas 08h10 deste domingo.

Há seis listas a concorrer à Junta de Freguesia de Vila Real: José Maria Magalhães (PS), João Mocho (PSD), Alexandre Coelho (CDU), António Ribeiro (Todos Por Vila Real), Sérgio Ramos (Chega) e Carlos Gomes (BE).

Os candidatos à presidência da Câmara de Vila Real são Alexandre Favaios (PS), Alina Vaz (PSD), Alberto Moura (Chega), Carlos Quinteiro (CDU), Luís Ramalho (Livre), Anabela Branco (BE) e Conceição Pinho (CDS).

As urnas abriram às 08h00 e vão estar abertas até às 19h00. Nos Açores, abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.