Saiba como e onde votar nas eleições autárquicas deste domingo

12 out, 2025 - 01:34 • Fábio Monteiro

As eleições autárquicas realizam-se este domingo, dia 12 de outubro. Explicamos onde e como pode votar, incluindo situações especiais como mobilidade reduzida, prisão ou deslocação.

A+ / A-

As eleições autárquicas realizam-se este domingo, 12 de outubro. Todos os cidadãos recenseados em Portugal ou no estrangeiro têm o direito de participar, desde que estejam inscritos até 60 dias antes da data do sufrágio.

Neste domingo, as urnas estarão abertas entre as 8h00 e as 19h00. Leve consigo o seu cartão de cidadão ou outro documento oficial com fotografia.

Para saber o local onde deve votar, há várias formas disponíveis:

  • Pode consultar o site do recenseamento com o número de identificação civil e a data de nascimento ou utilizar o Mapa Interativo do Portal do Eleitor;
  • Também é possível enviar um SMS gratuito para o número 3838 com o texto: RE espaço número de BI/CC espaço data de nascimento (formato AAAAMMDD);
  • Se estiver no estrangeiro, deve enviar a mesma mensagem para o número internacional +351 962 171 000;
  • Pode ainda obter a informação na sua junta de freguesia, na câmara municipal ou na representação diplomática da sua área de residência.

Se mudou de residência e já atualizou o cartão de cidadão, o sistema actualiza automaticamente o local de recenseamento. Caso ainda não o tenha feito, continua a votar na morada antiga.

Também foi possível votar antecipadamente em território nacional ou no estrangeiro, mas esse prazo já se encontra encerrado para estas eleições. No entanto, há mecanismos especiais para quem está impedido de votar presencialmente no domingo.

Mais de 9 milhões de eleitores inscritos

De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), existem 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas, dos quais mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros (18.319 da União Europeia (UE) e 22.799 provenientes de fora da UE).

Nas autárquicas cada eleitor tem três boletins de voto: um para eleger o executivo de uma das 308 Câmaras Municipais, outro para as 308 Assembleias Municipais e um terceiro para a eleição das Assembleias de Freguesia.

Este ano serão eleitas 3.221 Assembleias de Freguesia no país, além de outras 37 freguesias que vão escolher os seus autarcas num plenário de cidadãos, por terem 150 ou menos eleitores.

Após estas autárquicas, 302 freguesias que foram agregadas ou extintas vão ser repostas nos termos administrativos e territoriais em que existiam antes de 2013. Deixam de existir 135 uniões de freguesias.

Para o cidadão eleitor destas autarquias em desagregação, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), só muda a designação da freguesia em que se encontra inscrito. A generalidade dos locais de voto de anteriores eleições permanecerão os mesmos.

Segundo dados ainda provisórios da CNE, candidatam-se mais de 800 forças políticas e grupos de cidadãos.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da SGMAI.

Em mais de 300 freguesias portuguesas existe apenas uma lista candidata às eleições, a maioria delas do PSD, pelo que os vencedores são já conhecidos, segundo os dados disponibilizados pela CNE.

[notícia atualizada às 01h31, de 12 de outubro]

