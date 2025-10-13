Menu
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

À terceira não foi de vez: socialista Manuel Pizarro admite derrota no Porto

13 out, 2025 - 00:22 • Ricardo Vieira

Pizarro deu os parabéns ao social-democrata Pedro Duarte pela vitória. "Cá estaremos para continuar a trabalhar pelo Porto, com os dois pés no Porto", declarou.

A+ / A-

À terceira não foi de vez. O candidato socialista Manuel Pizarro admitiu a derrota para o PSD na corrida à Câmara do Porto.

Antigo ministro da Saúde, Manuel Pizarro deu os parabéns ao social-democrata Pedro Duarte pela vitória.

"O resultado eleitoral não foi, manifestamente, aquele que almejávamos. Apesar da candidatura 'À Moda do Porto' para a câmara ter vencido em quatro das sete freguesias, não saímos vencedores", reconhece o candidato.

"O resultado é uma diferença escassa, mas em democracia ganha-se por um voto e perde-se por um voto. Nós perdemos as eleições, já liguei ao doutor Pedro Duarte para o cumprimentar na qualidade de novo presidente da Câmara Municipal do Porto", sublinhou.

Manuel Pizarro promete que "cá estaremos para continuar a trabalhar pelo Porto, com os dois pés no Porto".

