Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Abstenção é a mais baixa em autárquicas em 20 anos

13 out, 2025 - 04:02 • Diogo Camilo

Este domingo votaram mais 500 mil pessoas do que há quatro anos, para as eleições autárquicas com menor taxa de abstenção desde 2005: seis em cada dez inscritos exerceram o seu direito.

A+ / A-

As eleições autárquicas deste domingo tiveram a taxa de abstenção mais baixa neste tipo de eleições desde 2005, representando a maior participação em 20 anos.

Ao todo votaram 5.513.431 pessoas entre mais de 9,3 milhões de inscritos, para uma taxa de participação de 59,26% - mais 500 mil pessoas do que há quatro anos.

Isso significa que a taxa de abstenção foi de 40,7% - mais de cinco pontos abaixo de 2021, quando a abstenção esteve nos 46,4%.

Para encontrar uma abstenção mais baixa é preciso recuar até 2005, quando a taxa foi de 39,0% e votaram 5,3 milhões de pessoas - ainda assim, menos do que neste domingo.

Para encontrar um número maior de votantes em autárquicas é preciso recuar até 2009, quando votaram um total de 5.533.824 eleitores.

A taxa de abstenção é, ainda assim, ligeiramente inferior à das legislativas de maio deste ano, ainda que neste ato eleitoral esteja incluído o círculo de emigração, com uma maior abstenção. No território nacional, nas eleições legislativas deste ano, a taxa de abstenção foi de 35,6%.

Os números mostram um cenário muito positivo face ao que se perspetivava, quando as sondagens à boca de urna apontavam para um cenário de abstenção entre os 43 e os 48%, o que não se comprovou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)