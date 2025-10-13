Abstenção é a mais baixa em autárquicas em 20 anos

Isso significa que a taxa de abstenção foi de 40,7% - mais de cinco pontos abaixo de 2021, quando a abstenção esteve nos 46,4%.

Ao todo votaram 5.513.431 pessoas entre mais de 9,3 milhões de inscritos, para uma taxa de participação de 59,26% - mais 500 mil pessoas do que há quatro anos.

As eleições autárquicas deste domingo tiveram a taxa de abstenção mais baixa neste tipo de eleições desde 2005, representando a maior participação em 20 anos.

Para encontrar uma abstenção mais baixa é preciso recuar até 2005, quando a taxa foi de 39,0% e votaram 5,3 milhões de pessoas - ainda assim, menos do que neste domingo.

Para encontrar um número maior de votantes em autárquicas é preciso recuar até 2009, quando votaram um total de 5.533.824 eleitores.

A taxa de abstenção é, ainda assim, ligeiramente inferior à das legislativas de maio deste ano, ainda que neste ato eleitoral esteja incluído o círculo de emigração, com uma maior abstenção. No território nacional, nas eleições legislativas deste ano, a taxa de abstenção foi de 35,6%.

Os números mostram um cenário muito positivo face ao que se perspetivava, quando as sondagens à boca de urna apontavam para um cenário de abstenção entre os 43 e os 48%, o que não se comprovou.