Alexandra Leitão reconhece derrota e promete "oposição rigorosa, firme e propositiva"

13 out, 2025 - 01:01 • João Pedro Quesado
Alexandra Leitão reconheceu a derrota para Carlos Moedas nas eleições autárquicas em Lisboa. A candidata do PS assumiu "inteiramente a responsabilidade" da derrota, de dimensão ainda incerta.
"Queria-vos dizer que esta foi uma caminhada longa, muito boa, muito bonita, de uma convergência, que não me arrependo por um segundo de ter feito", assegurou a socialista, considerando que a coligação com Livre, Bloco de Esquerda e PAN, "como todas as convergências que se orientam pelo bem e pelo serviço público, valem sempre a pena".
"As convergências que se orientam, no caso, pelo bem da cidade de Lisboa e dos lisboetas, valem sempre a pena, e é por isso que este caminho, que esta caminhada, feita com tantos, valeu por si só", declarou Alexandra Leitão.
Autárquicas 2025
"Naturalmente que, quando nos metemos numa coisa destas, queremos ganhar, e por isso obviamente assumo inteiramente a responsabilidade de um resultado que não foi aquele que queríamos", admitiu a candidata, apontando que "em democracia é assim mesmo, e é com todo o respeito pelo resultado que aconteceu que aqui estou, prometendo não só lealdade a quem ganhou as eleições, como também uma oposição rigorosa, firme e propositiva".
"Se alguma coisa caracteriza a democracia, é que em democracia quem ganha tem legitimidade para governar, e quem perde tem legitimidade e o dever de fazer oposição, e é isso que iremos fazer", garantiu a agora vereadora, "com as nossas ideias, com o nosso programa, e com aquilo que consideramos ser o melhor para a cidade".
"Essa função, como digo, em democracia é tão legitima e tão digna como a de vencedor", sublinhou Alexandra Leitão.