Alexandra Leitão reconhece derrota e promete "oposição rigorosa, firme e propositiva"

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

Alexandra Leitão reconheceu a derrota para Carlos Moedas nas eleições autárquicas em Lisboa. A candidata do PS assumiu "inteiramente a responsabilidade" da derrota, de dimensão ainda incerta.

"Queria-vos dizer que esta foi uma caminhada longa, muito boa, muito bonita, de uma convergência, que não me arrependo por um segundo de ter feito", assegurou a socialista, considerando que a coligação com Livre, Bloco de Esquerda e PAN, "como todas as convergências que se orientam pelo bem e pelo serviço público, valem sempre a pena".

"As convergências que se orientam, no caso, pelo bem da cidade de Lisboa e dos lisboetas, valem sempre a pena, e é por isso que este caminho, que esta caminhada, feita com tantos, valeu por si só", declarou Alexandra Leitão.