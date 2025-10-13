Antiga ministra Ana Abrunhosa tira Coimbra ao PSD

13 out, 2025 - 00:01 • Lusa
Veja também:
A antiga ministra Ana Abrunhosa venceu este domingo as eleições para a Câmara de Coimbra, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), destronando José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt).
Apesar do resultado não estar fechado às 23h20 e de ainda não saber se dispõe de maioria absoluta, a economista falou aos apoiantes para confirmar a vitória e garantir que Coimbra "vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas".
A nova presidente da autarquia apontou a habitação como grande aposta da coligação e prometeu combater as "terríveis" assimetrias de Coimbra, colocando a criação de creches, a saúde nas freguesias e a descentralização de serviços também como prioridades.