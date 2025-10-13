Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Antiga ministra Ana Abrunhosa tira Coimbra ao PSD

13 out, 2025 - 00:01 • Lusa

Coimbra "vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas", afirma a cabeça de lista da coligação PS/Livre/PAN.

A+ / A-

Veja também:

A antiga ministra Ana Abrunhosa venceu este domingo as eleições para a Câmara de Coimbra, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), destronando José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt).

Apesar do resultado não estar fechado às 23h20 e de ainda não saber se dispõe de maioria absoluta, a economista falou aos apoiantes para confirmar a vitória e garantir que Coimbra "vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas".

A nova presidente da autarquia apontou a habitação como grande aposta da coligação e prometeu combater as "terríveis" assimetrias de Coimbra, colocando a criação de creches, a saúde nas freguesias e a descentralização de serviços também como prioridades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)