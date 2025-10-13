Carlos Carreiras defende revisão da lei eleitoral autárquica

O ainda presidente da câmara de Cascais, Carlos Carreiras, defende a alteração a curto prazo da lei eleitoral autárquica

"O que me parece mais relevante é a reflexão que tem de ser feita e a própria ação da alteração da Lei Nacional das Autarquias de Governo, ou seja, passar a ter uma lógica muito idêntica ao que se passa a nível da Assembleia da República, para se ter executivos que sejam de um partido vencedor, com o reforço necessário das próprias Assembleias Municipais", defende Carreiras, em declarações à Renascença.



No balano eleitoral, Carlos Carreiras fala de "uma excelente vitória do PSD" e elogia a "estratégia que foi seguida, quer pela direção nacional do partido quer pelo próprio presidente do partido".

"Veio a manifestar-se como correta", reforça.

Quanto à escolha dos eleitores, que escolheram em 136 câmaras os social-democratas, o ainda presidente da câmara de Cascais considera que "há sempre uma certa influência" daquilo que tem sido a governação do PSD, mas acredita que "essa não tenha sido a parte mais determinante".

"A tal estratégia que foi seguida a nível nacional aliada a algumas alianças vieram a mostrar-se decisivas", remata.