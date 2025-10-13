Carlos Moedas vence Lisboa, Chega supera CDU por 11 votos

13 out, 2025 - 03:59 • Diogo Camilo
Depois de ter vencido há quatro anos por pouco mais de dois mil votos de vantagem, Carlos Moedas consegue agora uma vitória ligeiramente mais folgada para mais quatro anos na Câmara Municipal de Lisboa.
O candidato da coligação de PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", conseguiu 41,69% dos votos, mais 20 mil votos que os 33,95% de Alexandra Leitão, da frente de esquerda de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa".
Separados por apenas 11 votos, Bruno Mascarenhas do Chega aparece à frente de João Ferreira da CDU. São apenas 0,004% que decidem a eleição de um vereador - os comunistas ficam com apenas um, o partido de direita tem direito a dois.
Moedas fica apenas com 8 dos 17 vereadores, não conseguindo a maioria tranquila que precisava, enquanto Alexandra Leitão e a coligação de esquerda ficam com seis vereadores.
No entanto, o candidato social-democrata não foi o preferido em todas as freguesias lisboetas: na Ajuda, Alcântara, Arroios, Beato, Benfica, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Santa Maria Maior e São Vicente, onze das vinte e quatro, foi Alexandra Leitão a mais votada.
O melhor resultado de Moedas aconteceu em Belém, com 57%, enquanto a candidata do PS teve o melhor resultado na Ajuda, com 41,4%. Na Assembleia Municipal, a coligação de PSD-CDS-IL teve 39,55%, conseguindo 21 mandatos, enquanto o PS-L-BE-PAN teve 32,86% e 18 mandatos.
Por freguesias, o PS venceu 12 juntas de freguesia enquanto o PSD tem 11 presidentes de junta. A CDU tem o último presidente de junta, em Carnide.
A taxa de participação nestas autárquicas em Lisboa foi de 57,2%, com mais de 265 mil votantes - mais 22 mil do que em 2021, quando a taxa de participação foi de 50,9%.