Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Carlos Moedas vence Lisboa, Chega supera CDU por 11 votos

13 out, 2025 - 03:59 • Diogo Camilo

Candidato da coligação "Por ti, Lisboa" teve mais 20 mil votos que a frente de esquerda de PS, Livre, Bloco e PAN encabeçada por Alexandra Leitão. Com os 11 votos a mais, Bruno Mascarenhas e o Chega conseguem mais um vereador que João Ferreira e a CDU.

A+ / A-

Depois de ter vencido há quatro anos por pouco mais de dois mil votos de vantagem, Carlos Moedas consegue agora uma vitória ligeiramente mais folgada para mais quatro anos na Câmara Municipal de Lisboa.

O candidato da coligação de PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", conseguiu 41,69% dos votos, mais 20 mil votos que os 33,95% de Alexandra Leitão, da frente de esquerda de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa".

Separados por apenas 11 votos, Bruno Mascarenhas do Chega aparece à frente de João Ferreira da CDU. São apenas 0,004% que decidem a eleição de um vereador - os comunistas ficam com apenas um, o partido de direita tem direito a dois.

Moedas fica apenas com 8 dos 17 vereadores, não conseguindo a maioria tranquila que precisava, enquanto Alexandra Leitão e a coligação de esquerda ficam com seis vereadores.

No entanto, o candidato social-democrata não foi o preferido em todas as freguesias lisboetas: na Ajuda, Alcântara, Arroios, Beato, Benfica, Marvila, Misericórdia, Olivais, Penha de França, Santa Maria Maior e São Vicente, onze das vinte e quatro, foi Alexandra Leitão a mais votada.

O melhor resultado de Moedas aconteceu em Belém, com 57%, enquanto a candidata do PS teve o melhor resultado na Ajuda, com 41,4%. Na Assembleia Municipal, a coligação de PSD-CDS-IL teve 39,55%, conseguindo 21 mandatos, enquanto o PS-L-BE-PAN teve 32,86% e 18 mandatos.

Por freguesias, o PS venceu 12 juntas de freguesia enquanto o PSD tem 11 presidentes de junta. A CDU tem o último presidente de junta, em Carnide.

A taxa de participação nestas autárquicas em Lisboa foi de 57,2%, com mais de 265 mil votantes - mais 22 mil do que em 2021, quando a taxa de participação foi de 50,9%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)