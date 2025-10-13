Carlos Moedas vence Lisboa, Chega supera CDU por 11 votos

Depois de ter vencido há quatro anos por pouco mais de dois mil votos de vantagem, Carlos Moedas consegue agora uma vitória ligeiramente mais folgada para mais quatro anos na Câmara Municipal de Lisboa.

O candidato da coligação de PSD-CDS-IL "Por ti, Lisboa", conseguiu 41,69% dos votos, mais 20 mil votos que os 33,95% de Alexandra Leitão, da frente de esquerda de PS-L-BE-PAN "Viver Lisboa".

Separados por apenas 11 votos, Bruno Mascarenhas do Chega aparece à frente de João Ferreira da CDU. São apenas 0,004% que decidem a eleição de um vereador - os comunistas ficam com apenas um, o partido de direita tem direito a dois.

Moedas fica apenas com 8 dos 17 vereadores, não conseguindo a maioria tranquila que precisava, enquanto Alexandra Leitão e a coligação de esquerda ficam com seis vereadores.