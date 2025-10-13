CDS gritou vitória em sete municípios e "deixou de estar ligado às máquinas"

"E já que estamos no Porto, um grande abraço ao Pedro Duarte e à Catarina Araújo, representando estes dois partido", parabeniza o líder.

A vitória de Pedro Duarte foi um dos momentos mais celebrados na sede do CDS, no hotel Intercontinental, em plena zona histórica da cidade do Porto. A comitiva que acompanhava os resultados na sede reagiu à conquista da Câmara do Porto com gritos estridentes e festejos com o cântico "O Porto Somos nós", momentos antes do discurso de Nuno Melo.

Ao longo da noite, os festejos foram-se sentindo de forma sóbria, mas as palavras de felicidade ecoavam por uma sala quase vazia, na maior parte da noite. À Renascença , um militante disse que sentia ser "o dia em que o CDS teve alta. Deixou de estar ligado às máquinas e começa hoje o processo de recuperação".

Entre bastantes agradecimentos, as mensagens de esperança fizeram vibrar a sala que se encheu apenas para ouvir o líder: "desenganem-se porque o CDS está aqui para ficar", garantiu o também ministro da Defesa.

"Hoje acabou um ciclo muito importante, que foi um ciclo de resistência, e começa o ciclo de crescimento do nosso partido", disse o líder do partido, Nuno Melo, no seu discurso ao final da noite, depois de conhecidos com exatidão os resultados eleitorais.

O CDS gritou vitória na noite eleitoral deste domingo com a conquista de sete câmaras municipais. O partido conseguiu manter as autarquias de Albergaria a Velha, Vale de Cambra, Oliveira do Bairro, Ponte de Lima, Santana e Velas, e conquistou também a autarquia de Mêda, no distrito da Guarda, numa coligação com o PSD em que a presidência será dos centristas.

No seu discurso, Nuno Melo relembra ainda o peso que o CDS tem na Aliança Democrática: "Podem bem pintar todas estas conquistas só de uma cor, mas podem acreditar, quando está a Aliança Democrática, está lá também o azul, está lá o amarelo, está lá também o CDS, honradamente".

O partido que gritou "vitória", e que Nuno Melo diz ser "absolutamente fundamental na democracia em Portugal", também "vale por si em listas próprias, como vale por si em coligação".

"E é isso que é realmente também muito importante se pensarmos que o CDS é um partido não apenas fundador da democracia em Portugal, mas um partido que representa ainda a democracia cristã", realça ainda o líder, durante o seu discurso.

À margem, Nuno Melo falou à Renascença sobre o desafio de liderar um partido "acabado de sair da Assembleia da República" e em que "poucas pessoas acreditavam que a superação fosse possível". Apesar do momento descrito, o líder refere um "esforço que tem sido muito importante de reorganização interna", um caminho que temos de continuar para assegurarmos que em próximas eleições tudo vai sendo cada vez mais fácil".

"Nós não nos iludimos quanto às dificuldades. Sabemos que tudo tem de ser feito com o seu tempo, mas com consistência. E é isso que eu acho que nós estamos a demonstrar ao país desde o 2023, de forma consistente", referiu ainda, num momento de resistência que se refletiu em crescimento na noite eleitoral.

Depois do discurso, Nuno Melo despediu-se da sua sede de campanha e subiu a Avenida dos Aliados para se encontrar com o vencedor da Câmara do Porto, Pedro Duarte, acompanhado pelos militantes que estiveram presentes durante o decorrer da noite eleitoral.

Mas a noite ainda não terminou aqui. Nuno Melo seguiu para Vale de Cambra "para fazer um comício que é improvisado, mas com grande amizade, junto àqueles que sofreram, lutaram, porque acreditaram como nós acreditamos todos os dias".

[notícia atualizada às 04h50, de 13 de outubro]