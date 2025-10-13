Chega e o "Venturocentrismo": partido conquistou menos câmaras do que PCP e CDS

O resultado eleitoral contrasta com uma campanha eleitoral frenética, enérgica, em que o magnetismo de Ventura fazia sucesso nas ações de campanha na rua. O Chega até se afirmou como terceiro partido mais votado, de longe, mas esses votos dispersos só conseguiram eleger três presidentes de Câmara. Ficam assim atrás da CDU, que conquistou 12 câmaras (tinha 19 até aqui) e do CDS, que manteve as seis autarquias que tinha e conquistou mais uma a liderar uma coligação. No final da campanha, juntando o cansaço à insistência dos jornalistas para definir o que seria uma derrota eleitoral, André Ventura chegou a dizer que era uma "fantasia" o Chega ter menos autarquias do que o CDS e garantiu que o partido estava a ombrear com o PS e PSD. Venturocentrismo Começa a ser um padrão. Nas duas eleições - desde que o Chega se afirmou como terceira força política, em 2022 - em que André Ventura não era o candidato, o Chega teve uma enorme quebra na votação. Tanto nas eleições europeias de 2024, encabeçadas por Tânger Correa, como nestas eleições autárquicas, em que André Ventura não podia ser candidato a 308 autarquias, o partido não mostrou a força que tem mostrado nas legislativas.

O caso de Reguengos de Monsaraz é paradigmático. Neste concelho alentejano, no distrito de Évora, o Chega apostava que conseguia vencer, e a caravana nacional passou por lá com André Ventura à cabeça. Havia motivos para isso, nas legislativas de 18 de maio foi o partido mais votado com 31,5% dos votos. Só que este domingo não foram além dos 13,60%. O partido não conseguiu a tão aguardada conversão dos votos. Ventura insiste que o Chega não é o partido de um homem só, mas começa a ficar sem argumentos. Papel à prática Apesar do mau resultado tendo em conta o objetivo ambicioso, o Chega não deixou de crescer e de começar definitivamente a sua implantação autárquica. O partido elege três presidentes de câmara: Albufeira (Algarve), Entroncamento (Santarém) e São Vicente (Madeira). Isso significa que, pela primeira vez na sua história, o Chega vai passar do papel à prática, isto é, vai ser poder. É uma mudança de paradigma para um partido de protesto, que agora vai ter de mostrar que é diferente daquilo que critica. Tantas vezes pediu rapidez, eficácia, transparência, agora vai ter de fazê-lo, mostrar que faz e ainda lidar com a oposição.