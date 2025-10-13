Coligação PSD/CDS/PPM canta vitória em Braga

Veja também: Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

A Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM) venceu as eleições autárquicas realizadas no domingo, assumiu o candidato João Rodrigues, que, no discurso de vitória, disse recebê-la com humildade e responsabilidade. "Uma vitória é uma vitória, mas recebemos esta vitória com humildade", disse João Rodrigues, na sua intervenção, numa sala de um hotel da cidade, perante dezenas de apoiantes que gritaram "vitória" assim que o candidato entrou na sala. "Pela dimensão de Braga, recebemos esta vitória com enorme responsabilidade. Esta vitória foi o reconhecimento do trabalho dos últimos anos e daquela que foi a nossa campana eleitoral, nobre e íntegra, apesar das dificuldades do último ano. Não vou enumerar os momentos, todos os conhecem", declarou João Rodrigues. Pela 01h40 de hoje ainda não havia resultados oficiais, mas a Coligação Juntos por Braga assume ter vencido as eleições por uma diferença de poucas centenas de votos, face à candidatura da coligação Somos Braga (PS/PAN), liderada por António Braga, com ambas as candidaturas a elegerem três vereadores.

O movimento independente Amar e Servir Braga, encabeçado por Ricardo Silva, também elegeu três vereadores, e surge como terceira força política na cidade, à frente da candidatura da IL, liderada por Rui Rocha (um vereador), e do Chega (um vereador), que candidatou Filipe Aguiar. Face ao resultado "renhido", sobretudo em relação à coligação PS/PAN, João Rodrigues foi questionado pelos jornalistas sobre se espera que haja atritos na formação do executivo, composto por 11 vereadores. "Não espero que haja atritos nenhuns. Espero que cada um assuma as responsabilidades que os bracarenses lhes deram. A mim deram-me a responsabilidade de presidir à Câmara Municipal de Braga. E a nós deram-nos a responsabilidade de assumirmos o executivo na Câmara Municipal de Braga. Espero que os meus adversários, até agora, que deixem de o ser, passem a ser parceiros, e que também tenham essa responsabilidade e que assumam a responsabilidade que lhes deram", respondeu o candidato. O também vice-presidente no atual executivo liderado por Ricardo Rio espera uma oposição "construtiva" que o deixe trabalhar. "À oposição não lhe cumpre apenas negar aquilo que quem está no executivo quer fazer, não lhe cumpre apenas dizer mal daquilo que o executivo está a fazer. Quer-se uma oposição construtiva e é isso que esperamos da oposição: uma oposição construtiva e, sobretudo, que nos deixe trabalhar", apelou João Rodrigues. Sobe eventuais negociações com as outras forças políticas para a formação do executivo, o cabeça de lista pelo PSD/CDS-PP/PPM, referiu que ainda não falou com ninguém. "Obviamente que vamos tentar perceber junto das outras forças aquilo que elas também entendem que deve ser o papel delas. Mas repito: houve quem fosse escolhido para governar, houve quem fosse escolhido para fazer oposição, e é dentro desse quadro, sempre com responsabilidade e tendo em conta os interesses dos bracarenses, que nós vamos trabalhar e conversar", apontou João Rodrigues, perante uma plateia que o aplaudia.