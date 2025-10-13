"É um resultado negativo". Raimundo reconhece perda de força política da CDU

Veja também:

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, admite "um resultado negativo", em reação aos resultados das eleições autárquicas deste domingo.

"Os resultados não traduzem o valor e o reconhecimento da CDU como uma força portadora de soluções, com o melhor projeto e os eleitos melhor preparados para assumir a gestão autárquica", acredita o secretário-geral do Partido Comunista, numa declaração aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa.



A coligação CDU (PCP/Verdes) venceu 12 câmaras nas autárquicas deste domingo, mas perdeu sete em comparação com as eleições de 2021, onde conquistou 19 municípios.

Em particular, o líder do PCP destacou "resistência" e as "novas conquistas" nos municípios de Mora, Sines, Montemor-O-Novo e Aljustrel.

O CDU destacou-se, segundo Paulo Raimundo, como "uma importante força no poder local", que conseguiu "transformar as terras em locais em que dá gosto viver". "E foi o que fizemos em autarquias até que perdemos esta noite", reforçou.

Raimundo não deixa de relembrar "a tendência positiva da CDU na cidade de Lisboa, com a eleição de João Ferreira" para vereador, mas reforça a intenção de "reconquistar as autarquias em que se conheceu um desfecho negativo".

"Os resultados, em geral, traduzem trabalho e confiança comparando com os resultados das eleições legislativas", manifesta.

[notícia atualizada às 03h51, de 13 de outubro - CDU venceu 12 câmaras e perdeu em relação a 2021]