Inês de Medeiros grita vitória em Almada para o terceiro e último mandato

13 out, 2025 - 00:28 • Lusa

"Ganhámos quatro juntas. Perdemos a Costa de Caparica, mas tivemos uma grande vitória pela primeira vez, que foi a União de Freguesias do Laranjeiro/Feijó", disse a Inês de Medeiros.

A socialista Inês de Medeiros anunciou "ser praticamente certo" ter vencido novamente a presidência da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, para o terceiro e último mandato.

Inês de Medeiros, que falava na sede de campanha, disse que é com grande satisfação que verifica que "Almada continua a ser o grande bastião da esquerda" e destacou o facto de ter ganho a união de freguesias Laranjeiro/Feijó, atualmente presidida pelo comunista Luis Palma, candidato à presidente da autarquia pela CDU nestas eleições autárquicas.

"Ganhámos quatro juntas. Perdemos a Costa de Caparica, mas tivemos uma grande vitória pela primeira vez, que foi a União de Freguesias do Laranjeiro/Feijó", disse a Inês de Medeiros.

A socialista adiantou que os dois mandatos foram difíceis mas que "é com determinação e entusiasmo" que ganhou mais uma vez.

"Tínhamos um plano para a Almada em 2017 e estamos a concretizar esse plano e sabemos de o fazer até 2029", frisou.

