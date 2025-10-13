Liberais "muito orgulhosos" com resultado das autárquicas

Veja também:

A presidente da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, mostra-se orgulhosa com os resultados nas eleições autárquicas deste domingo.

Numa declaração na sede de campanha, em Lisboa, a líder da IL enalteceu as conquistas em coligações pelo país e em nome próprio.

“Este é um resultado que nos deixa a todos muito orgulhosos e satisfeitos”, declarou.

Numa altura em que os números ainda não estão fechados, Mariana Leitão garante, “Mariana Leitão” dois vereadores da IL em Braga e Castelo Branco.

“Dois vereadores é um resultado extraordinário e mostra que a IL é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária para um partido com tão pouco tempo de existência e já todos estes feitos”, salientou.

Rui Rocha, antigo presidente da IL, falhou a meta de vencer a Câmara de Braga, mas Mariana Leitão considera que “não é uma derrota”.

“O Rui Rocha fez uma campanha extraordinária, certamente será eleito vereador - a dúvida é se elegemos dois vereadores - Sabíamos que o nosso objetivo era ambicioso, mas a campanha foi extraordinária, o Rui Rocha está de parabéns e é um resultado que nos deixa muito satisfeitos”, sublinhou.