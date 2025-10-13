Mais Moedas: "Se governei com 7 vereadores, vou ser muito melhor com 8"

Em Lisboa, Alexandra Leitão assume derrota e Moedas festeja vitória

Explosão de alegria Já passava das 00h00 quando a sala explodiu de alegria ao ouvir Alexandra Leitão assumir derrota e entregar definitivamente a autarquia à direita. Foi a primeira vez que a música, bem alta, que ia passando nas colunas foi interrompida. A festa era grande e maior ficou quando 45 minutos depois Luís Montenegro se chegou à frente. “Shiu”, escutou-se em decibéis bem elevados. O respeito verticalizado num silêncio absoluto foi gigantesco. Todos quiseram ouvir as palavras de Montenegro a renovar a conquista da capital. É agora 1h30. A impaciência vai crescendo, mas os apoiantes não desanimam totalmente. Querem ir descansar depois de longas horas em pé, mas aguentam firmes, com sala cheia, para assistirem à chegada. O vencedor da noite entra entre fortes aplausos e gritos de júbilo. “Moedas, Moedas, Moedas!”. Está por aqui e com uma tela de fundo que diz “Obrigado”, de braços no ar e com a família ao lado, agradece aos lisboetas que o elegeram.

