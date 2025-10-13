Mariana Vieira da Silva pede revisão da lei autárquica e reflexão do PS sobre grandes cidades

Mariana Vieira da Silva diz que os resultados das Autárquicas deste ano "vão pôr à prova" a lei autárquica, "porque é uma lei que necessita muito de capacidade negocial".

À Renascença, em reação à noite eleitoral, a socialista considera que "em pouco tempo estaremos a precisar de revisitar a lei eleitoral autárquica", depois de várias câmaras ficarem com lideranças sem maioria absoluta, o que obrigará a vários entendimentos.

Questionada se o PS deve manter uma política de linha vermelha com o Chega, Mariana Vieira da Silva pensa que essa deve ser a linha orientadora e realça, por outro lado, que entre PSD e Chega essa ideia já deixou de existir há muito tempo na Assembleia da República.

A antiga ministra refere que o PS tem de refletir sobre os resultados nas Áreas Metropolitanas, onde o partido não conseguiu conquistar Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais.

"É preciso que o PS tenha para estas duas áreas uma mensagem tão forte como aquela que permitiu ganhar Viseu, recuperar Bragança, Coimbra, Évora e Faro", aponta.

Sobre Lisboa, onde podia ter sido candidata autárquica, antes do antigo secretário-geral do PS ter escolhido Alexandra Leitão, Mariana Vieira da Silva sublinha que é preciso questionar por que é que o partido não recuperou votos "onde a avaliação do presidente não era positiva".

No entanto, a ex-governante recordou que Luís Montenegro afirmou que o PS "caminhava para a irrelevância", algo que os resultados das eleições deste domingo desmentiram, segundo a socialista.

"Dá força ao PS e ao secretário-geral. Dá força a um partido importantíssimo para a nossa Democracia. Todos aqueles que acharam que as últimas Legislativas tinham sido o princípio do fim, sabem hoje que não é assim", realça.