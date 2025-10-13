Montenegro: “Voltámos a ser o maior partido português”

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta noite que o partido “voltou a ser o maior partido português”. O líder social-democrata destacou a conquista da maioria dos votos, mandatos e presidências em câmaras e freguesias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Obtivemos uma vitória histórica nos cinco maiores concelhos do país e estamos em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias”, sublinhou Montenegro, recordando também que o PSD lidera os dois governos regionais, nos Açores e na Madeira.

Montenegro lembrou o trabalho realizado nos últimos três anos, com visitas a todos os concelhos do país, e frisou que os resultados de domingo confirmam que o PSD é hoje “o maior partido português no poder local, no poder regional e na Assembleia da República”.

O primeiro-ministro destacou a confiança dos eleitores em todo o território, com vitórias em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais. Admitiu, no entanto, que houve “algumas surpresas menos agradáveis”, considerando-as naturais numa noite eleitoral.

