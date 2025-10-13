Montenegro: “Voltámos a ser o maior partido português”

13 out, 2025 - 01:22 • Fábio Monteiro
O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta noite que o partido “voltou a ser o maior partido português”. O líder social-democrata destacou a conquista da maioria dos votos, mandatos e presidências em câmaras e freguesias.
“Obtivemos uma vitória histórica nos cinco maiores concelhos do país e estamos em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias”, sublinhou Montenegro, recordando também que o PSD lidera os dois governos regionais, nos Açores e na Madeira.
Montenegro lembrou o trabalho realizado nos últimos três anos, com visitas a todos os concelhos do país, e frisou que os resultados de domingo confirmam que o PSD é hoje “o maior partido português no poder local, no poder regional e na Assembleia da República”.
O primeiro-ministro destacou a confiança dos eleitores em todo o território, com vitórias em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais. Admitiu, no entanto, que houve “algumas surpresas menos agradáveis”, considerando-as naturais numa noite eleitoral.
Autárquicas 2025
Luís Montenegro garantiu que a direção nacional do PSD “não vai interferir diretamente” na formação de maiorias em municípios onde o partido venceu sem maioria absoluta.
“Os autarcas eleitos terão de assumir a sua responsabilidade, aqueles que venceram e não têm maiorias absolutas de diálogo, aqueles que não venceram de princípio de serviço às comunidades”, afirmou. Montenegro reconheceu que, em muitos concelhos, o cenário eleitoral é de equilíbrio, com vitórias e derrotas decididas por margens muito curtas.
Questionado sobre a possibilidade de entendimentos com o Chega, o líder do PSD rejeitou exclusividades. “Não é um exclusivo do PSD. Parece que só o PSD tem que responder a essa pergunta”, disse.
Sobre a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Montenegro afirmou que “quem vai escolher são os presidentes de Câmara Municipal”, embora tenha admitido que o PSD, como força maioritária, irá fazer uma análise interna e procurar consensos.