Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Montenegro: “Voltámos a ser o maior partido português”

13 out, 2025 - 01:22 • Fábio Monteiro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que o PSD voltou a ser o maior partido português, destacando a vitória nas câmaras municipais, juntas de freguesia e centros urbanos. O líder social-democrata deixou ao encargo dos autarcas possíveis entendimentos com o Chega.

A+ / A-

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, defendeu esta noite que o partido “voltou a ser o maior partido português”. O líder social-democrata destacou a conquista da maioria dos votos, mandatos e presidências em câmaras e freguesias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Obtivemos uma vitória histórica nos cinco maiores concelhos do país e estamos em condições de liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Associação Nacional das Freguesias”, sublinhou Montenegro, recordando também que o PSD lidera os dois governos regionais, nos Açores e na Madeira.

Montenegro lembrou o trabalho realizado nos últimos três anos, com visitas a todos os concelhos do país, e frisou que os resultados de domingo confirmam que o PSD é hoje “o maior partido português no poder local, no poder regional e na Assembleia da República”.

O primeiro-ministro destacou a confiança dos eleitores em todo o território, com vitórias em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Sintra e Cascais. Admitiu, no entanto, que houve “algumas surpresas menos agradáveis”, considerando-as naturais numa noite eleitoral.

"O PS voltou", exclama Carneiro sobre a resistência do partido nas autárquicas

Autárquicas 2025

"O PS voltou", exclama Carneiro sobre a resistência do partido nas autárquicas

Líder do PS sublinhou a conquista de cinco capitai(...)

Linhas vermelhas? Montenegro passa responsabilidade para autarcas

Luís Montenegro garantiu que a direção nacional do PSD “não vai interferir diretamente” na formação de maiorias em municípios onde o partido venceu sem maioria absoluta.

“Os autarcas eleitos terão de assumir a sua responsabilidade, aqueles que venceram e não têm maiorias absolutas de diálogo, aqueles que não venceram de princípio de serviço às comunidades”, afirmou. Montenegro reconheceu que, em muitos concelhos, o cenário eleitoral é de equilíbrio, com vitórias e derrotas decididas por margens muito curtas.

Questionado sobre a possibilidade de entendimentos com o Chega, o líder do PSD rejeitou exclusividades. “Não é um exclusivo do PSD. Parece que só o PSD tem que responder a essa pergunta”, disse.

Sobre a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Montenegro afirmou que “quem vai escolher são os presidentes de Câmara Municipal”, embora tenha admitido que o PSD, como força maioritária, irá fazer uma análise interna e procurar consensos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)