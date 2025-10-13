"Noite histórica". Socialista João Azevedo conquista Viseu ao PSD

Veja também:

O Partido Socialista conquistou a Câmara de Viseu, que estava no poder do PSD, nas eleições autárquicas deste domingo.

O novo presidente da autarquia, João Azevedo, fala numa "noite histórica" para o concelho, embora sem estarem ainda fechados todos os resultados oficiais.

"É uma noite histórica para Viseu. Quero dar um cumprimento público ao meu adversário Fernando Ruas (PSD), mas a democracia impõe o respeito por quem faz a democracia. Quero agradecer à minha família, tenho tido uma vida política longa, mas esta é uma vitória especial. Quero também dedicar esta grande vitória à pessoa que me ajudou sempre: o Jorge Coelho (já falecido). Não posso também deixar de falar no José Junqueiro, que também morreu há algum tempo".

A Câmara de Viseu era governada pelo PSD desde 1989 e nunca tinha tido um presidente eleito pelo PS.

No discurso da vitória, no cimo de um autocarro aberto, João Azevedo dedicou ainda a vitória a “todos aqueles que acreditaram” que o momento “era possível”, assim como a todos os candidatos à Câmara e Assembleias Municipal e de Freguesia, “uns verdadeiros heróis”.

“Certamente que havia pessoas a acreditar que era difícil, extremamente difícil, ganharmos as eleições, mas eu confiei muito nestas equipas e sabia que isso ia acontecer, que íamos ter uma grande vitória no dia de hoje [no domingo]”, afirmou.

O momento “é muito especial e de grande alegria, mas, a partir de amanhã, é um período de grande responsabilidade e exigência”.

“Eu não quero que nenhum de vós se arrependa um dia de ter dado o corpo e a alma por este projeto. Vão ser quatro anos de grande exigência, de compromisso com os mais jovens, com os menos jovens, com as mulheres e com os homens deste concelho, e faremos tudo para estar à altura das vossas ambições e daquilo que vocês acham que podemos fazer”, prometeu.

João Azevedo falou ainda da região, enquanto capital de distrito e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, e defendeu que Viseu “tem de fazer liderança” em “várias áreas, já que é o concelho que serve de grande motor para que a região esteja mais desenvolvida”.

“Os concelhos que estão na CIM, que pertencem ao distrito e à região Centro, terão sempre da minha parte uma postura de solidariedade, sem criar muros a ninguém, e de trabalho conjunto. Vamos trabalhar muito, vamos fazer com que fiquem felizes”.

Neste sentido, pediu “solidariedade, exigência e contacto”, já que afirmou que estará na Câmara de Viseu “sempre para ouvir e nunca atrás da porta escondido para não ouvir”.

“Estamos cheios de vontade de trabalhar, vamos comer a relva para ganhar e fazer um grande mandato nos próximos quatro anos”.

À Câmara de Viseu, além de João Azevedo, concorreram também Fernando Ruas (PSD), Bernardo Pessanha (Chega), Hélio Marta (IL), Leonel Ferreira (CDU), Hélder Amaral (CDS-PP) e Paulo Quintão (ADN).

Cerca da 01:00 de segunda-feira, o PS tinha quatro mandatos eleitos com 24.095 votos (42,28%); o PSD também quatro eleitos com 23.296 (40,88%); o Chega elegeu um com 4.859 (8,53%).

Em 2021, o PSD conquistou 46,68% dos votos (cinco mandatos) e o PS 38,26% (quatro mandatos). O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 2,95%, e a IL o quarto, com 2,20%.