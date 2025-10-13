Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

"Novo líder do Norte": a noite vitoriosa de Pedro Duarte acabou num abraço

13 out, 2025 - 02:45 • Isabel Pacheco

Coligação “Porto Somos Nós” vence Câmara do Porto sem planos de acordos de governação. Pedro Duarte foi abraçado por Luís Montenegro e elogiou o adversário socialista Manuel Pizarro.

A+ / A-

Veja também:

Ainda a vitória não era oficial e já o presidente do CDS, Nuno Melo, se dirigia à sede da candidatura de coligação “Porto Somos Nós”, na Avenida dos Aliados, para dar um abraço a Pedro Duarte. A visita foi rápida e denunciava já a conquista da autarquia portuense pelo ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.

O social-democrata, que batalhou até ao último dia de campanha para afirmar a sua notoriedade enquanto portuense, conseguiu ser o mais votado após uma disputa taco a taco com o candidato socialista, Manuel Pizarro, com quem Pedro Duarte disse esperar contar.

“É alguém por quem tenho uma grande estima pessoal e admiração política e cuja devoção à cidade do Porto não está minimamente em causa com este resultado. Não tenho dúvidas que, apesar do resultado de hoje, continuará disponível para ajudar a cidade, como, aliás, sempre tem feito”, começou por apontar ainda no início do discurso de vitória.”

Antes esclareceu, como já tinha defendido em campanha, que vai governar de “forma livre e independente” e com a “força suficiente” para “não precisar de qualquer espécie de acordo”. “Mas, acrescentou, vamos olhar e conversar com todos”.

E o projeto político de Pedro Duarte para a cidade vai para além dela. “Eu queria deixar claro que o Porto hoje não elegeu só um novo presidente da Câmara. O Porto hoje elegeu também um novo líder para o Norte de Portugal (…) contra o centralismo exacerbado no nosso país”.

A afirmação do Porto como capital do Norte junto de Lisboa “não é uma declaração de guerra”, esclareceu Pedro Duarte, mais à frente. Um objetivo que, diz, fará “em conjunto com outros autarcas”.

A ideia foi uma das bandeiras de campanha da coligação “Porto Somos Nós”, que tentou esvaziar radicalismos de direita com a aposta na segurança e no controlo de imigração.

Não deixar fugir os cerca de 40% dos eleitores que votaram em 2021 em Rui Moreira era uma batalha, agora, ganha.

A estratégia resultou e ao final da noite chegou outro abraço à Avenida dos Aliados, o de Luís Montenegro, presidente do PSD que se deslocou da sede do partido no Porto para dar os parabéns ao seu ex-ministro, Pedro Duarte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)