"Novo líder do Norte": a noite vitoriosa de Pedro Duarte acabou num abraço

Ainda a vitória não era oficial e já o presidente do CDS, Nuno Melo, se dirigia à sede da candidatura de coligação “Porto Somos Nós”, na Avenida dos Aliados, para dar um abraço a Pedro Duarte. A visita foi rápida e denunciava já a conquista da autarquia portuense pelo ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.



O social-democrata, que batalhou até ao último dia de campanha para afirmar a sua notoriedade enquanto portuense, conseguiu ser o mais votado após uma disputa taco a taco com o candidato socialista, Manuel Pizarro, com quem Pedro Duarte disse esperar contar.

“É alguém por quem tenho uma grande estima pessoal e admiração política e cuja devoção à cidade do Porto não está minimamente em causa com este resultado. Não tenho dúvidas que, apesar do resultado de hoje, continuará disponível para ajudar a cidade, como, aliás, sempre tem feito”, começou por apontar ainda no início do discurso de vitória.”

Antes esclareceu, como já tinha defendido em campanha, que vai governar de “forma livre e independente” e com a “força suficiente” para “não precisar de qualquer espécie de acordo”. “Mas, acrescentou, vamos olhar e conversar com todos”.