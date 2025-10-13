"Novo líder do Norte": a noite vitoriosa de Pedro Duarte acabou num abraço

13 out, 2025 - 02:45 • Isabel Pacheco
Veja também:
Ainda a vitória não era oficial e já o presidente do CDS, Nuno Melo, se dirigia à sede da candidatura de coligação “Porto Somos Nós”, na Avenida dos Aliados, para dar um abraço a Pedro Duarte. A visita foi rápida e denunciava já a conquista da autarquia portuense pelo ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.
O social-democrata, que batalhou até ao último dia de campanha para afirmar a sua notoriedade enquanto portuense, conseguiu ser o mais votado após uma disputa taco a taco com o candidato socialista, Manuel Pizarro, com quem Pedro Duarte disse esperar contar.
“É alguém por quem tenho uma grande estima pessoal e admiração política e cuja devoção à cidade do Porto não está minimamente em causa com este resultado. Não tenho dúvidas que, apesar do resultado de hoje, continuará disponível para ajudar a cidade, como, aliás, sempre tem feito”, começou por apontar ainda no início do discurso de vitória.”
Antes esclareceu, como já tinha defendido em campanha, que vai governar de “forma livre e independente” e com a “força suficiente” para “não precisar de qualquer espécie de acordo”. “Mas, acrescentou, vamos olhar e conversar com todos”.
E o projeto político de Pedro Duarte para a cidade vai para além dela. “Eu queria deixar claro que o Porto hoje não elegeu só um novo presidente da Câmara. O Porto hoje elegeu também um novo líder para o Norte de Portugal (…) contra o centralismo exacerbado no nosso país”.
A afirmação do Porto como capital do Norte junto de Lisboa “não é uma declaração de guerra”, esclareceu Pedro Duarte, mais à frente. Um objetivo que, diz, fará “em conjunto com outros autarcas”.
A ideia foi uma das bandeiras de campanha da coligação “Porto Somos Nós”, que tentou esvaziar radicalismos de direita com a aposta na segurança e no controlo de imigração.
Não deixar fugir os cerca de 40% dos eleitores que votaram em 2021 em Rui Moreira era uma batalha, agora, ganha.
A estratégia resultou e ao final da noite chegou outro abraço à Avenida dos Aliados, o de Luís Montenegro, presidente do PSD que se deslocou da sede do partido no Porto para dar os parabéns ao seu ex-ministro, Pedro Duarte.