Nuno Melo "muito feliz" com início de "ciclo de crescimento do CDS"

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, classificou a noite eleitoral deste domingo como "muito feliz" para o partido, que conseguiu manter seis câmaras municipais e ganhar mais uma em coligação.

No discurso do final de noite, num hotel da baixa do Porto, o líder centrista dirigiu-se àqueles que achavam que o CDS tinha acabado e pedir-lhes: "contem os votos, contem os autarcas, contem as câmaras municipais, desenganem-se".

Nuno Melo afirmou que, nestas eleições autárquicas, o CDS-PP passou a ter "seis mais um", referindo-se aos seis municípios onde manteve o poder e a outro conquistado neste domingo em coligação com o PSD, o de Mêda, no distrito da Guarda, com cabeça de lista do CDS.

"Hoje foi uma noite muito feliz para o CDS", declarou, vincando que "hoje acabou um ciclo muito importante que foi um ciclo de resistência e começa um ciclo de crescimento" para partido.

Nuno Melo destacou "uma nota particular: a AD (Aliança Democrática), a coligação entre CDS-PP e PSD, venceu Beja, um bastião de esquerda.

"Tem sido uma grande caminhada desde 2023, temos somado vitória atrás de vitória, o CDS está aqui para fica, para crescer", afirmou.

A sala do hotel na baixa do Porto, que o CDS-PP escolheu para a noite eleitoral, compôs-se no final da noite, depois de confirmada a manutenção dos seis municípios, três no distrito de Aveiro, nomeadamente Vale de Cambra, Albergaria-a-Velha e Oliveira do Bairro, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, Santana, na Madeira, e Velas, nos Açores.

No final do discurso, Nuno Melo anunciou que iria sede de campanha de Pedro Duarte dar um abraço ao candidato da coligação PSD/CDS-PP que venceu a eleição para a Câmara do Porto.

O líder do CDS-PP disse ainda que seguirá depois para vale de Cambra para fazer um comício.

Deixou ainda uma palavra à AD e deixou um recado sobre as cores dos mapas eleitorais apresentados pelas televisões.

"Podem bem pintar estas conquistas só de uma cor (laranja), mas podem contar que onde está a Aliança Democrática está lá também o azul, o amarelo, está lá o CDS", declarou.

Nuno Melo lembrou ainda que o CDS está no Governo da República, nos governos regionais da Madeira e dos Açores, está nos municípios, no parlamento Europeu e voltou à Assembleia da república, para concluir que o partido "vale por si em listas próprias ou em coligação".