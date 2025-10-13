"O PS voltou", exclama Carneiro sobre a resistência do partido nas autárquicas

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas



"O PS voltou." Foi assim que José Luís Carneiro abriu o discurso da noite eleitoral das autárquicas de 2025, em que o PS não venceu tudo o que queria e perdeu algumas autarquias, mas impediu o quadro de ficar desequilibrado a favor do PSD.

"O PS voltou como grande partido de alternativa política ao Governo", proclamou o líder socialista, afirmando que "para aqueles que entendiam que o PS estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e voltou, e os portugueses voltaram a confiar no PS".

Carneiro continuou a declarar que "o PS está cá" e "presente em todo o país", e sublinhou o "grande voto de confiança do eleitorado urbano" para o PS conseguir "conquistar cinco capitais de distrito". Reforçando esta pequena vitória, o socialista apontou que o PS tem agora "o mesmo número de capitais de distrito dos nossos principais competidores, da AD".