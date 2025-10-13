"O PS voltou", exclama Carneiro sobre a resistência do partido nas autárquicas

13 out, 2025 - 00:37 • João Pedro Quesado
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas
"O PS voltou." Foi assim que José Luís Carneiro abriu o discurso da noite eleitoral das autárquicas de 2025, em que o PS não venceu tudo o que queria e perdeu algumas autarquias, mas impediu o quadro de ficar desequilibrado a favor do PSD.
"O PS voltou como grande partido de alternativa política ao Governo", proclamou o líder socialista, afirmando que "para aqueles que entendiam que o PS estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e voltou, e os portugueses voltaram a confiar no PS".
Carneiro continuou a declarar que "o PS está cá" e "presente em todo o país", e sublinhou o "grande voto de confiança do eleitorado urbano" para o PS conseguir "conquistar cinco capitais de distrito". Reforçando esta pequena vitória, o socialista apontou que o PS tem agora "o mesmo número de capitais de distrito dos nossos principais competidores, da AD".
Autárquicas 2025
"Nós estaremos a falar de alcançarmos cerca de 130 autarquias, presidências de câmara, e a AD irá alcançar cerca de 134 câmaras", disse José Luís Carneiro. O PS não conseguiu vencer em Lisboa e no Porto — os resultados ainda não são finais, mas Manuel Pizarro já admitiu a derrota e os sinais apontam o mesmo destino para Alexandra Leitão —, mas recuperou algumas capitais de distrito, como Évora e Bragança. Apesar disso, pelas contas do PS, deverá perder a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
"O Chega, que veio prometer 60 câmaras, está relegado para uma quinta posição, atrás da CDU e atrás do próprio CDS", atirou o secretário-geral do PS, realçando os resultados no Algarve e declarando que "todas as portuguesas e todos os portugueses, podem contar, podem confiar, no Partido Socialista".
"Os autarcas são vitais para a recuperação da vida económica, da vida social, da vida empresarial, e da confiança do nosso futuro", garantiu José Luís Carneiro, "Acredito mesmo que sem os autarcas não é possível garantir as respostas às necessidades básicas e fundamentais das pessoas".