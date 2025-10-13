13 out, 2025 - 01:54 • Fábio Monteiro
Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Apesar de não ter conquistado a maioria absoluta, o autarca considera reforçada a sua legitimidade política.
“Os lisboetas falaram. Decidiram continuar connosco mais quatro anos”, afirmou Moedas, num discurso marcado por agradecimentos, apelos à união e críticas à oposição. “Sempre disse que confiava na lucidez dos lisboetas. Lisboa mostrou mais uma vez: Lisboa é dos lisboetas.”
O social-democrata destacou o crescimento da votação em relação ao último ato eleitoral, afirmando ter obtido “mais 30 mil votos do que há quatro anos”. Para Moedas, os resultados demonstram um mandato claro: “Os lisboetas disseram claramente que querem mais Moedas.”
Com oito vereadores eleitos, contra seis do PS, dois da CDU e um do Chega, Moedas acredita que há agora melhores condições para governar. Ainda assim, avisou que será necessário compromisso por parte de todos.
“Os lisboetas não querem instabilidade. Querem estabilidade na pluralidade. E isso exige um esforço de diálogo. Exigirá muita responsabilidade”, sublinhou.
Deixou ainda um recado direto à oposição, em especial ao PS: “Temos de saber pôr Lisboa acima dos interesses partidários e das quezílias pessoais.”