  13 out, 2025
“Os lisboetas disseram claramente que querem mais Moedas”

13 out, 2025 - 01:54 • Fábio Monteiro

Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara de Lisboa, com mais 30 mil votos do que em 2021. Sem maioria absoluta, pede agora diálogo e responsabilidade à oposição.

Em Lisboa, Alexandra Leitão assume derrota e Moedas festeja vitória
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Apesar de não ter conquistado a maioria absoluta, o autarca considera reforçada a sua legitimidade política.

“Os lisboetas falaram. Decidiram continuar connosco mais quatro anos”, afirmou Moedas, num discurso marcado por agradecimentos, apelos à união e críticas à oposição. “Sempre disse que confiava na lucidez dos lisboetas. Lisboa mostrou mais uma vez: Lisboa é dos lisboetas.”

O social-democrata destacou o crescimento da votação em relação ao último ato eleitoral, afirmando ter obtido “mais 30 mil votos do que há quatro anos”. Para Moedas, os resultados demonstram um mandato claro: “Os lisboetas disseram claramente que querem mais Moedas.”

Alexandra Leitão reconhece derrota e promete "oposição rigorosa, firme e propositiva"

Alexandra Leitão reconhece derrota e promete "oposição rigorosa, firme e propositiva"

Com oito vereadores eleitos, contra seis do PS, dois da CDU e um do Chega, Moedas acredita que há agora melhores condições para governar. Ainda assim, avisou que será necessário compromisso por parte de todos.

“Os lisboetas não querem instabilidade. Querem estabilidade na pluralidade. E isso exige um esforço de diálogo. Exigirá muita responsabilidade”, sublinhou.

Deixou ainda um recado direto à oposição, em especial ao PS: “Temos de saber pôr Lisboa acima dos interesses partidários e das quezílias pessoais.”

