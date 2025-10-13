Menu
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Autárquicas 2025

Pedro Duarte, “um novo líder para o norte de Portugal"

13 out, 2025 - 00:48 • Carlos Calaveiras

Os resultados são “massivos e evidentes” e “não está em cima da mesa qualquer espécie de acordo”, refere o novo presidente da Câmara do Porto.

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

Pedro Duarte é o novo presidente da Câmara do Porto. O cabeça de lista da coligação “O Porto somos nós” não tem dúvidas: “Nós temos noção da responsabilidade. Vamos governar uma enorme cidade”.

No discurso de vitória, Pedro Duarte elogiou a “forma sábia como a cidade sabe decidir nos momentos chave”.

O novo autarca deixou duas ideias chave. Por um lado, promete cuidar da segurança da cidade, tratar do “inferno do trânsito” e tratar de crianças e idosos.

No Porto, Manuel Pizarro assume derrota e Pedro Duarte festeja vitória
Em segundo lugar, diz que o Porto não elegeu só um novo presidente da Câmara, mas “um novo líder para o norte de Portugal, uma voz que se vai levantar contra o centralismo exacerbado”. Não é “contra Lisboa”, mas “por um país coeso”.

Pedro Duarte reforçou ainda que os resultados são “massivos e evidentes” e que terá condições para governar caso a caso, contando com uma postura “construtiva” da oposição. “Não está em cima da mesa qualquer espécie de acordo”.

O antigo ministro social-democrata deixou uma “saudação especial a Manuel Pizarro, alguém por quem tenho grande estima pessoal e admiração política e cuja devoção ao Porto não está em causa, um grande portuense e continuará disponível para ajudar”.

Foi uma “candidatura especial e difícil”, mas “estivemos sempre pela positiva, estivemos sempre próximos das pessoas e dos portuenses”.

Pedro Duarte aproveitou ainda para agradecer o apoio dos três partidos que fizeram parte da coligação.

