Pedro Duarte, “um novo líder para o norte de Portugal"

O novo autarca deixou duas ideias chave. Por um lado, promete cuidar da segurança da cidade, tratar do “inferno do trânsito” e tratar de crianças e idosos.

No discurso de vitória, Pedro Duarte elogiou a “forma sábia como a cidade sabe decidir nos momentos chave”.

Pedro Duarte é o novo presidente da Câmara do Porto. O cabeça de lista da coligação “O Porto somos nós” não tem dúvidas: “Nós temos noção da responsabilidade. Vamos governar uma enorme cidade”.

Em segundo lugar, diz que o Porto não elegeu só um novo presidente da Câmara, mas “um novo líder para o norte de Portugal, uma voz que se vai levantar contra o centralismo exacerbado”. Não é “contra Lisboa”, mas “por um país coeso”.

Pedro Duarte reforçou ainda que os resultados são “massivos e evidentes” e que terá condições para governar caso a caso, contando com uma postura “construtiva” da oposição. “Não está em cima da mesa qualquer espécie de acordo”.

O antigo ministro social-democrata deixou uma “saudação especial a Manuel Pizarro, alguém por quem tenho grande estima pessoal e admiração política e cuja devoção ao Porto não está em causa, um grande portuense e continuará disponível para ajudar”.

Foi uma “candidatura especial e difícil”, mas “estivemos sempre pela positiva, estivemos sempre próximos das pessoas e dos portuenses”.

Pedro Duarte aproveitou ainda para agradecer o apoio dos três partidos que fizeram parte da coligação.